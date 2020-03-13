شاهد : أردنية تضيف لمسة جمالية للحماية من كورونا

المستقلة /تضيف مصممة أزياء أردنية، لمسة جمالية للكمامات الطبية لحث الناس على وضعها وسط مخاوف واسعة من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتتأنق المصممة سامية الزقلة بكمامات طبية ملونة ومزينة بقطع كريستال، لتشجيع الناس على الالتزام بإجراءات السلامة الضرورية لمنع تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الأردنية في وقت سابق من هذا الشهر، رصد إصابة بفيروس كورونا لرجل، غير أن سامية الزقلة، تقول إنه لا يزال من المهم توخي الحذر.

وأضافت “الهدف من وراء الكمامة تشجيع الناس على وضعها، وحتى من يتبع الموضة يمكن له ذلك، غطاءً فوق الماسك الحقيقي طبعاً”.

وقدمت المصممة كمامات هدايا لشخصيات مؤثرة ومشاهير، وضعوها وشجعوا الآخرين على وضعها، عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت سامية الزقلة: “كثيرون أحبوا الفكرة، وهدفي الأكبر، من ورائها يعد فنياً”.

ويستغرق تزيين كمامة متوسطة أكثر من ثلاث ساعات ومئات من قطع الكريستال الصغيرة.