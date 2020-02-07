(شاهد).. أحمد حلمي يغنى «بنت الجيران» برفقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش

(المستقلة) – منى شعلان/ شارك النجم المصري

«أحمد حلمي» جمهوره ، بمقطع فيديو ، جديد له ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وظهر «حلمي» فى الفيديو ، وهو يخاطب جمهوره ، قائلًا: “ياجماعة أنا عايز أسمعكم صوتي لأن أنا قررت أغني”، ليظهر مطرب المهرجانات «حسن شاكوش» وهى يغنى أغنيته الشهيرة «بنت الجيران».

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ليقول شاكوش : نجم مصر ونجم العالم كله أستاذ أحمد حلمي، ثم رد حلمي ساخرًا: “إيه رأيك في صوتي بقى؟” ليرد عليه شاكوش قائلًا: “عالمي”.

ومن جانبه نشر «شاكوش» صورة تجمعه بالفنان أحمد حلمي عبر حسابه بانستغرام، وعلق قائلاً : “الانسان و الفنان المحترم الي بحبو من كل قلبي تشرفت بي قعديتي معاك”.

وعلق «حلمي» قائلًا: “حبيبي يا شاكوش يا جامد.. أنا اللي اتبسطت جدًا من القعدة معاك.. أنت نورتني بالزيارة”.

يشار إلى أن أغنية «بنت الجيران» لمطرب المهرجانات «حسن شاكوش» حققت 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة الأسبوع الحالى فقط ، على تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود» ، كما حصدت 64 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.