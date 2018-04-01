شاهد أحلام تبكي للمرة الأولى في برنامج “ذا فويس” لهذا السبب

(المستقلة) … في آخر حلقة من حلقات مرحلة “المواجهة”، بكت الفنانة أحلام للمرة الأولى بسبب مواجهة حدثت في فريقها، وكانت تخشى نتيجتها.

حيث اختارت أحلام أن تضع عبد الرحمن المفرج وعلي رشيد في مواجهة ثنائية مع بعضهما، قبل أن تختار عبد الرحمن المفرج كي يصل إلى مرحلة “العروض المباشرة” في برنامج “ذا فويس” الذي يعرض عبر شاشة “MBC”.

وتسبب خروج علي رشيد من فريق أحلام في بكائها إلا أنها لم تتمالك نفسها من الفرحة بعد قيام عاصي الحلاني وإليسا وحماقي بالضغط على زر الخطف من أجل ضم علي رشيد إلى فرقهم.

وصعدت أحلام إلى المسرح من أجل الاعتذار لعلي رشيد على عدم اختيارها له، ولكنها أكدت له أنها كانت تثق في خطف المدربين له وهو ما حدث.