شاهد : أب يشتري سيارة إطفاء عبر الإنترنت ويحولها إلى سيارة عائلية

المستقلة / في واقعة غريبة من نوعها، أقدم أب بريطاني على شراء “سيارة إطفاء” عبر موقع “eBay” مقابل مبلغ يُقدر بنحو 1500 جنيه إسترليني، والأغرب من ذلك أنه قرر تحويلها إلى سيارة عائلية، كي يصطحب عائلته في نزهات بها، وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن الأب “لورانس جاربيت”، وهو من مقاطعة “ستافوردشاير” في إنجلترا، قوله إن قيادة سيارة الإطفاء والتنقل بها هو أمر رائع، خاصة وأن العديد من قائدي السيارات أصبحوا يفسحون له الطريق كي يتمكن من المرور بها.

لكنه في الوقت ذاته يصبح مثارًا للسخرية عندما يتوجه للتسوق وشراء مستلزمات المنزل بسيارة الإطفاء، إلا أن “جاربيت”، وهو أب لطفلين، أكد على أن التنقل بسيارة الإطفاء بمثابة “حلم أصبح حقيقة” بالنسبة إليه.

وتابع موضحًا أن انتحال شخصية رجل إطفاء يعد أمرًا غير قانوني، مشددًا على أنه لم يسبق له إطلاقًا أن تظاهر بأنه من رجال المطافئ، إلا أنه شعر بالسعادة بدون شك عندما أدرك أن قائدي السيارات يفسحون له الطريق تلقائيًا.

وأضاف أنه كان يشعر بالقلق حيال إيجاد مكان مناسب لركن السيارة، وكان بالفعل يعاني بسبب هذه المشكلة، لكنه لم يسبق أن حصل على مخالفة.

وعلى الرغم من أن زوجته كانت منزعجة في البداية عندما فاجأها بسيارتهم العائلية الجديدة، إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى أعجبتها الفكرة، خاصة وأنها جعلت تنقلهم أسهل.

وأوضح “جاربيت” أن العديد من الأشخاص يبتسمون ويلوحون له أثناء تنقله بسيارة الإطفاء، لافتًا إلى أنه سبق أن قام عدد من رجال الإطفاء بإيقافه وسألوه عن السيارة وكيفية حصوله عليها، وطلبوا منه أن يحضرها إلى مركز الإطفاء، ولم يكن يصدق مدى اهتمامهم بتفاصيل شرائه هذه السيارة.