شاهد : آخر ظهور سينمائي للفنانة رجاء الجداوي

طرح المنتج أحمد السبكي، اليوم السبت، الإعلان الرسمي لفيلم “توأم روحي”، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائية، والذي يشهد على آخر ظهور سينمائي للفنانة المصرية الراحلة، رجاء الجداوي.

وأعلن السبكي في الإعلان الذي طرحه على موقع “يوتيوب” للفيديوهات، أن الفيلم سيطرح بدور العرض السينمائية، في 19 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن قرر سحبه من العرض في عيد الأضحى.

وأوضح السبكي أن سحب الفيلم جاء لعدة أسباب، أولها عدم تشغيل حفلتي 10 ومنتصف الليل في المراكز التجارية والسينمات، وهو ما يمثل خسارة كبيرة لصناع الأفلام، خاصة أن 80% من إيرادات أي دور عرض تعتمد على حفلتي 10 ومنتصف الليل.

كما أشار إلى أن “نسبة الاستيعاب 25% من حجم كل قاعة قليل جدا، وكان من المفترض أن يتم رفعها لتصبح 50% مثل المقاهي والمطاعم ووفق الحسابات السوقية، لافتا إلى أن طرح أي عمل في هذا التوقيت مخاطرة كبيرة.

وفيلم “توأم روحي” من إنتاج أحمد السبكي، ومن بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ورجاء الجداوي، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

وتوفيت رجاء الجداوي في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الإسماعيلية، بعد 43 يوما من إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وأصيبت رجاء الجداوي بفيروس “كورونا” المستجد مع أول أيام عيد الفطر، وتوفيت داخل مستشفى العزل في الإسماعيلية، عن عمر ناهز 86 عاما.