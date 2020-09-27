شالكة الالماني يعلن عن إقالة المدرب دافيد فاجنر بعد تراجع النتائج

المستقلة / -أعلن نادي شالكه، اليوم الأحد، عن قرار صارم عقب تراجع نتائج الفريق في الدوري الألماني هذا الموسم.

وكان شالكه خسر أول مباراتين في البوندسليجا، هذا الموسم، ضد بايرن ميونخ بنتيجة 0-8 وفيردر بريمن (2-3).

وقال شالكه، في بيان رسمي: “نعلن إقالة المدرب دافيد فاجنر بأثر فوري، والأمر نفسه للمساعدين كريستوف بولر وفرانك فرولينج”.

وصرح يوشين شنايدر، المدير الرياضي لشالكه: “كنا نأمل جميعًا أن نتمكن من التحسن على أرض الملعب مع دافيد فاجنر، لكن لسوء الحظ، لم نقدم الأداء والنتائج المنتظرة من أول مباراتين بالموسم”.

وأضاف: “قررنا القيام ببداية جديدة رغم النتائج المخيبة للآمال. لم يكن هذا قرارًا سهلاً علينا”.

وأتم: “أود شكر فاجنر وكريستوف بولر وفرانك فرولينج الذين بذلوا قصارى جهدهم لإعادة شالكه إلى المسار الصحيح حتى قرار الرحيل، وسيعلن النادي عن المدرب الجديد في الأيام المقبلة”.

ويتذيل شالكه جدول ترتيب الدوري الألماني بدون نقاط، بالتساوي مع ماينز وكولن.