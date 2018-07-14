شاكيرا: أشكر أجدادي على الجذور التي أعطوني إياها

(المستقلة)..زارت الفنانة العالمية شاكيرا محمية غابة أرز تنورين مسقط رأس جدها لأمها، بدعوة من القنصل الفخري للبنان في برانكيا بكولومبيا إبن تنورين إدمون جوزي بو مرعب، وبالتنسيق مع لجنة محمية الغابة ورئيسها رئيس البلدية المهندس بهاء حرب، وذلك في إطار زيارتها للبنان لاحياء مهرجانات الأرز.

ورحب رئيس بلدية تنورين رئيس محمية أرز تنورين فرحب بالفنانة شاكيرة، وقال: “إنه لشرف أن نستقبلكم في بلدتنا الحبيبة تنورين أرض أجدادنا”.

وأضاف: “بإسمي كرئيس بلدية تنورين وباسم لجنة محمية الأرز وأعضاء المجلس البلدي وجميع الضيوف والأصدقاء، نعبر عن امتناننا وفرحنا بزيارتكم التي لن تنسى”.

بدورها، استهلت شاكيرا كلمتها بعبارة “شكرا تنورين” باللغة العربية، وقالت: “أشكركم على هذا الإستقبال بكل تأثر وتواضع وكنت دائما آخذ الأرز كرمز لي من هذه الأرض الجميلة لبنان وأخذت هذه الروح معي إلى كولومبيا كأنني أنا شجرة الأرز في كولومبيا.

وتابعت “أشكركم جدا على هذا الاستقبال لأنكم جعلتموني جزءا من هذه الثقافة التي أفتخر بها وعائلتي أيضا. وأيضا أشكر أجدادي على الجذور التي أعطوني إياها، وأشكر أيضا أبي، وأحب أن أقرأ ما كتب على الخريطة للمفكر جبران خليل جبران والتي تقول بأن الإنسان عليه دائما أن ينظر إلى طموحاته وأحلامه وعندما يصل إليها يجب أن ينظر إلى طموحات أكبر وأهداف جديدة”.

المصدر: NNA