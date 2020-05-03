شاكر حامد : التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة خلال أيام

المستقلة /- كشف المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس النواب العراقي، شاكر حامد، عن استعداد البرلمان للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع.

وقال حامد، وفقاً لبيان صادر عن مجلس النواب، إن رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، وجه في إطار الاستعدادات لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة خلال هذا الأسبوع، بتواجد النواب في بغداد الاثنين المقبل.

وأضاف حامد، أنه تمت تهيئة رحلة من مطاري أربيل والسليمانية ورحلة من مطار البصرة؛ لنقل النواب إلى بغداد يوم الاثنين المقبل.

ولفت المتحدث الرسمي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه سيعلن عن تحديد موعد الجلسة لاحقاً.