شاهد : الاعلامي احمد البشير يهاجم “ابو علي العسكري” بالشتائم

المستقلة / هاجم الإعلامي الساخر أحمد البشير، صاحب برنامج ”البشير شو“ المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري مستنكراً “منو هذا “ابو علي العسكري” ؟ شنو هذا “المؤخرة” الجديد اللي طالع لنا؟ “.

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واردف “شو هواي ينطي اوامر حضرة الارهابي الغير محترم؟” ، وجاءت تغريدة احمد البشير رداً على ما نشره ابو علي العسكري عبر تويتر مساء امس الاثنين معقبا على اعتذار محمد علاوي عن التكليف .

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