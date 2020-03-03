شاهد : الاعلامي احمد البشير يهاجم “ابو علي العسكري” بالشتائم

المستقلة / هاجم الإعلامي الساخر أحمد البشير، صاحب برنامج ”البشير شو“ المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري مستنكراً “منو هذا “ابو علي العسكري” ؟ شنو هذا “المؤخرة” الجديد اللي طالع لنا؟ “.

منو هذا "ابو علي العسكري" ؟

شنو هذا "المؤخرة" الجديد اللي طالع لنا؟

شو هواي ينطي اوامر حضرة الارهابي الغير محترم؟ — Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) March 2, 2020

واردف “شو هواي ينطي اوامر حضرة الارهابي الغير محترم؟” ، وجاءت تغريدة احمد البشير رداً على ما نشره ابو علي العسكري عبر تويتر مساء امس الاثنين معقبا على اعتذار محمد علاوي عن التكليف .