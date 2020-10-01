شاب يلقي متفجرات قرب منزل عشيقته بطائرة مسيرة لينتقم منها

المستقلة/- انتقم رجل أمريكي من عشيقته بعدما هجرته بفعل غريب شرق بنسلفانيا، حيث ألقى متفجرات قرب منزلها بواسطة طائرة مسيرة.

وتفصيلا، ضبطت الشرطة الأمريكية الرجل الأمريكي الذي حاول الانتقام من عشيقته، حيث أجريت التحقيقات في سلسلة من الانفجارات الصغيرة التي هزت حيًا شرق بنسلفانيا لأكثر من عام.

وكان أفراد الشرطة تعقبوا الرجل بعد تحقيقات في الانفجارات، بعد مداهمة منزله في واشنطن، واكتشفوا مخبأ للبنادق والذخيرة، وطائرة دون طيار.

في سياق أخر وبسبب مرض نادر، عاشت طفلة بريطانية لمدة 10 سنوات على الخبز ورقائق البطاطا.

وبحسب قناة (فوكس نيوز)، كانت الفتاة مارتا ديفيز حتى بلوغها سنة ونصف كانت تأكل الطعام المعتاد للأطفال في هذا العمر، ولكنها أصيبت بمرض نفسي غريب مرتبط بالخوف من الطعام غير المعتاد، وفق ما ذكر موقع (سبونتيك).

وتقول والدتها: “كانت تصرخ وتدفع الطعام بعيدا. وقد حاولت مساعدتها ومكافحة هذه الحالة، إلا أن الأمور مع مرور الوقت ساءت أكثر”.

وبات النظام الغذائي للفتاة يعتمد فقط على الخبز المحمص ورقائق البطاطا.

وأضافت والدة الفتاة “كانت تأكل قطعتي خبز محمصتين مع الزبدة في وجبة الفطور وثلاثة في العشاء. كانت تأكل نوعا واحدا من الخبز طيلة هذه الفترة”.

وقررت أسرة الفتاة عرضها على معالج بالتنويم المغناطيسي، وبالفعل عقب الجلسة الأولى تناولت مارتا قطعة بيتزا ثم بدأت تأكل الخضروات والفواكه، وعقب أسابيع تذوقت ما يقارب من 50 طبقا ومأكولات أخرى. (النهاية)