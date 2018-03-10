شاب يرتدي نقابا للتحرش بالنساء في مصر

(المستقلة)… تمكنت أجهزة الأمن بالشرقية، من القبض على شاب ثلاثيني يرتدي نقابا أثناء سيره بمدينة الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد تمكن القول الأمني المعين بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق أثناء مروره بشارع الجلاء من ضبط “نصر. إ. ي. ي”، 32 عاما، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بنايوس مركز الزقازيق مرتديا جلبابا أسود اللون “نقاب”.

وبسؤاله عن سبب ارتداء الملابس المشار اليها أقر بارتدائه النقاب للتخفي والتحرش بالسيدات بالمواصلات والأماكن العامة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.(النهاية)