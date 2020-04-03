شاب عراق كسر القيود وتحول من راعي غنم الى ضابط شرطة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. قصص الكفاح الذي ينتهي بتحقيق النجاح وبلوغ الغايات كثيرة لدى الشباب في العراق، ولاسيما اولئك الذين ينتمون الى الفئة الفقيرة في المجتمع، حيث يبنون مستقبلهم بالاصرار على تحقيق ما يصبون اليه.

ومن الذين حققوا امنياتهم بالاصرار والعمل الدؤوب الشاب جاسم محمد من محافظة ذي قار الذي استطاع الوصول الى كلية الشرطة بعدما كان راعيا للاغنام.

حين روى جاسم محمد قصته على صفحته في موقع الفيسبوك بدأ بالقول “عندما وعيت على الحياة وجدت نفسي اعيش في البادية لتربية الاغنام”

واضاف :لدي اخوة اثنان وانا اكبرهم سناً ، امي وابي لايجيدون القراءة والكتابة فقط جدي من يجيد الكتابة ، بلغ عمري ٨ سنوات وانا ارعى الاغنام ، وفي ذات يوم ذهب جدي الى السوق وجلب لي دفتر وقلم وكتب لي الاحرف العربية ، وقال وانت ترعى الاغنام احفظ هذه الاحرف ، كي تتعلم تقرأ وتكتب ..وخلال مدة ستة اشهر حفظت الاحرف واستمريت بتعلم الخط والقراءة اكثر ، وعندما اجد غلاف كارتوني يحتوي على كتابة باللغة العربية مرمياً على الارض، انقل الكتابة الموجودة فيه بدفتري ، بلغ عمري (١٠ سنوات) واني ارعى الاغنام في بادية الصحراء ، فقررت اتعلم اللغة الانكليزية ، بدون اي معلم او مدرس.

وبقيت سبعة اشهر ابحث عن طريقة او حل يساعدني على تعلم الاحرف الانكليزية ، فأكتسبت فكرة هي عندما اجد غلاف كارتوني او قارورة علاج ، مكتوب بها في اللغة العربية وفي الجهة الاخرى مترجمة الى اللغة الانكليزية ، احاول تجزئة الكلمات العربية واجزء الكلمات الانكليزية ايضآ ، واحاول على ضوء الاحرف العربية فهم الاحرف الانكليزية.

استمر الحال سنة حفظتها وبلغ عمري (١٣ سنة) انتقلت مع اهلي من البادية الى المدينة ولايخفى عن الجميع اسلوب وطباع ابن البادية تختلف جذريآ عن ابن المدينة ، عانيت كثيراً لان اطباعي واسلوبي مختلفة ، لا اجد من يصادقني وعندما اتحدث مع الاخرين يستهزئون بي بسبب لهجتي ، فاتألم كثيراً وارجع الى المنزل ، فقررت الذهاب الى السوق لاشتري كتباً كي اطور نفسي بها ، واتخلص من الحالة السلبية، استمريت بقراءة الكتب والابتعاد عن الاخرين واحاول عدم الخروج من المنزل ، بلغ عمري (١٥ سنة) وفكرت بالتسجيل في المدرسة المسرعة ، لكي اخذ شهادة السادس الابتدائي واقدم ضمن صفوف الجيش العراقي، فقلت لأبي توجد مدرسة تعطيك شهادة سادس ابتدائي ، لكنه رفض! وقال انت كبير في السن لا تنفعك الدراسة فات الاوان اذهب للعمل .

كان كلامة كالسكين التي تقطع بجسدي ، بكيت وقلت له انا احب المدرسة واريد اعيش لحظة الطالب ولو سنة واحدة فقط ، فوافق ابي ، ذهبت الى المدرسة ، عمري (١٥ سنة) في الصف الاول ابتدائي .

دخل المعلم الى الصف وكتب على السبوره ( دار دور … الخ) فضحكت ، قال المعلم لماذا يا بني الضحك ، قلت له انا اجيد القراءة والكتابة وتعلمت الانكليزية ايضاً ، تعجب المعلم ، اخذني الى الادارة فشكلوا بي مجلس اختبروني ، عربي وانكليزي ورياضيات واجبت على جميع الاسئلة ، قال المدير هذا نعبره الى الصف السادس ، فجلست في الصف وكان حلمي أن ادخل مدرسة واجلس على الرحلة وامامي سبورة والبهجة تغمرني، ولكن عند عودتي الى المنزل قام ابي بتمزيق الكتب، لان الجيران ابلغوا والدي أن هذه المدرسة لمحو الامية وغير مهمة ، وابنك يقرأ ويكتب واصبح شابا كبيرا فالافضل له تركها ، فقمت اتوسل بوالدي فوافق بعد تدخل اقاربي، وعدت الى المدرسة .

كانت المدرسة تبعد عن سكني ( ١٥ كم ) تكلفني الوقت ذهاباً واياباً من الساعة (٦ مساءً) الى الساعة (٩ ليلاً) مشياً على الاقدام ، لم اخذ نقود من ابي ، وذلك بسبب خوفي من ان يجبرني على ترك المدرسة ، والكل يستهزء بي ويضحك ومن ضمنهم اهلي (انت كبير في السن وتذهب الى الابتدائية) وقاومت هذا الاستهزاء .

ونحجت من السادس الابتدائي متفوق والشهاده معترف بها.. قالوا لي يسمح لك ان تقدم لمدرسة متوسطة مسائي، فقال ابي يجب ان تترك المدرسة ، لن اقبل ان تذهب مسائي ، وبعد توسلي به ، قال هناك شرط واحد حتى اوافق على اكمال دراستك ، يجب ان يقبلوك في المدرسة الصباحي ، لكن لن تقبلني لان عمري كبير .

فقررت ان اذهب الى مدير المتوسطة الصباحي لمنزله بمفردي ، وقصصت علية قصتي ، فقال يا بني انت كبير بالسن، والمشرف اذا زار المدرسة يقوم بمحاسبتي ، فقلت له اذا جاء المشرف افصلني وبعد ان رأى دموعي ، وافق على قبولي في المدرسة الصباحي ، وكنت متفوق في كل الدروس واحصل على الاعفاء و انهيت صف الثالث دور اول بتفوق ، التحقت بابناء منطقتي ، الذين كانو يستهزؤن بي وعبرتهم وتفوقت ودارت الايام ودرستهم انا ، وهم تركوا الدراسة وانا اكملتها.

في السادس الاعدادي حصلت على معدل ٨٣% وتم قبولي في جامعة الكوفة تربية انكليزي، ثم انتقلت الى جامعة ذي قار ، وبعدها تم قبولي في كلية الشرطة العراقية الدورة ٦٦ .

والان باقي على تخرجي ١٢ يوم واتخرج ضابط برتبة ملازم

يشير جاسم محمد بعد اكمال حكاية كفاحه من اجل التعلم الى أن “الحكمة من هذه القصة من رسم الهدف وصل له لا مستحيل..بفارق ٧ سنوات في الدراسة متاخر وحققت هذا الطموح” …

جاسم محمد من محافظة ذي قار شاب يستحق التقدير وقد ضرب مثلا بأمكانية تحقيق الهدف لو توفرت العزيمة والطموح والاصرار على النجاح.