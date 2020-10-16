شاب إيراني يغتصب 300 فتاة في عشرة سنوات

المستقلة /- أقدم شاب إيراني يدعى كيوان إمام وردي على اغتصاب 300 فتاة خلال 10 سنوات بعد خداعهن، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية.

وقال الشاب الإيراني في اعترافاته إنه اغتصب 300 فتاة خلال 10 سنوات عن طريق خداعهن، مضيفاً أنه استخدم الحبوب المنومة في مشروبات قدمها للفتيات، وقام باغتصابهن خلال تلك السنوات.

وأضاف الشاب أمام المحقق في بطهران أنه كان شخصاً ساديًا، وفعل ذلك من أجل المتعة.

وفي وقتا سابق، أعلنت عشرات الفتيات في طهران، عبر حساباتهن في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، عن تعرضهن للاغتصاب، وقدمت في حينها 30 فتاة شكوى لدى المحكمة في طهران ضد الشاب كيوان إمامي وردي، فيما قدم بعضهن شكوى عبر الهاتف؛ خوفًا على سمعتهن ونتيجة التقاليد الاجتماعية.