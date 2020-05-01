سينوك الصينية تجهز القوات الأمنية في ميسان ب80الف كمامة

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/.. كشفت شركة نفط ميسان، الجمعة، عن تلقيها دعما بالتحهيزات الطبية من شركة سينوك الصينية المستثمرة لنفط ميسان.

وقال مدير اعلام شركة نفط ميسان خالد واهم لـ(المستقلة) “أن هذا الدعم يأتي في إطار التعاون المشترك بين نفط ميسان وشركة سينوك الصينية”، مبينا إلى أن شركة سينوك قامت بتجهيز القوات الامنية المكلفة بحماية الحقول النفطية ب( ٨٠،٠٠٠ ) بثمانون الف كمامة طبية.

وأشار واهم ” الى ان ذلك يأتي تحت شعار ( الصين تدعم العراق .. الصين لا تنسى أصدقائها ) ،موضحا بأن شركة سينوك الصينية قامت بتسليم كميات كبيرة من الكمامات المصنعة في معاملها الخاصة بالتجهيزات الطبية حيث سلمت كميات مقدارها ( ٣٠٠٠٠ ) ثلاثين الف كمامة طبية لحكومة ميسان المحلية وكميات اخرى مماثلة سلمت لشركة نفط ميسان.

وأضاف كما تم تسليم ( ٢٠٠٠٠ ) عشرين الف كمامة للجهات الامنية المكلفة بحماية الحقول النفطية ( فوج شرطة النفط ، و لواء الحدود العاشر ) بواقع عشرة الاف لكل منهما ، وهذه الكميات تكفي لتوزيعها على جميع المنتسبين في تلك الدوائر.

وبين واهم ان الشركة الصينية تؤكد عمق العلاقات التاريخية القائمة على روابط الصداقة والتعاون واحترام المصالح المشتركة وتجسيدا لقوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين

وأشار الى أن القطاع النفطي شهد تطوراً ملموساً وعلى الصعد كافة حيث ان شركة نفط ميسان قد ابرمت عقدا مع شركة سينوك الصينية لتطوير وتأهيل حقول ميسان ( البزركان ، والفكة ، وابو غرب ) و حققت طفرات نوعية في عمليات التطوير من خلال نصب وتشييد المجمعات الانتاجية ، وتطوير محطات عزل الغاز ، وتشييد المنشآت السطحية ، ومراكز السيطرة والتحكم ، وعمليات الحفر ، ومد خطوط النقل والجريان ، وتنفيذ مشاريع تحلية ومعالجة الغاز ، وغيرها من المشاريع النفطية .