سينما محمولة لعشاق الأفلام

(المستقلة)..استعرضت شركة “Kickstarter” الأميركية مشروع “سينما محمولة” صغيرة ستمكن مستخدميها من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام والفيديوهات في أي مكان.

وتتألف هذه الآلة البسيطة التي أطلق عليها اسم “Poptheatr” من هيكل مرن خفيف الوزن قابل للطي، مصنوع من القماش والأسلاك المعدنية التي تعطيه شكلا أسطوانيا، وزود بفتحة تسمح للمستخدم بإدخال رأسه في هذه الأسطوانة المعتمة لمشاهدة الفيلم أو مقطع الفيديو.

يُمكن استخدام هذه التقنية ببساطة، إذ يكفي لصاحبها أن يركب الهيكل الخارجي ويصل مكبر الصوت الملحق به بالهاتف الذكي أو الحاسب اللوحي، ثم يضع الجهاز فوق الهيكل مع توجيه شاشته نحو الأسفل، ويقوم عقب ذلك بتشغيل الفيلم أو مقطع الفيديو، ليشعر وكأنه داخل صالة سينما حقيقية، بفضل الإضاءة الخافتة داخل هيكل “Poptheatr” والمؤثرات الصوتية المميزة التي يصدرها مكبر الصوت الخاص.

ومن أهمّ ما يميّز هذا الاختراع الجديد وزنه الخفيف والحجم الصغير الذي يمكن المستخدم من الاستمتاع بمشاهدة الأفلام سواء في المنزل أو حتى أثناء النزهات في الحدائق العامة.