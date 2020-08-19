سيمون تهنأ عمرو دياب على عودته للتمثيل

(المستقلة)..هنأت الفنانة سيمون الفنان عمرو دياب، بعد إعلان عودته للتمثيل مرة أخرى.

ونشرت سيمون عبر حسابها على Instagram صورة من فيلم أيس كريم في جليم، الذي جمعتها بطولته مع عمرو دياب، وكتبت معلقة: مبروك العودة للتمثيل للفنان عمرو دياب وبالنجاح والتوفيق ان شا الله.

وكان عمرو دياب قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع وتطبيق Instagram فيديو إعلان تعاقده مع Netflix وعلق عليه كاتباً:سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسوراً من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة.

وأضاف الآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الكبير إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله.

يذكر أن سيمون شاركت مؤخرا في مسلسل قيد عائلي مع عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، وإخراج تامر حمزة.