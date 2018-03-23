سيلين ديون تلغي عروضاً غنائية للخضوع لـ”عملية جراحية”

(المستقلة)… كشفت تقارير إخبارية امريكية، اليوم الجمعة، أن المغنية سيلين ديون، قررت إلغاء عروضها الغنائية، بسبب اعتزامها إجراء عملية جراحية.

وأفادت مواقع معنية بأخبار المشاهير، بأن سيلين اضطرت لإلغاء جميع عروضها التي كانت مقررة خلال الفترة بين 27 اذار و18 نيسان، حتى تتمكن من إجراء عملية لتصحيح مشكلة في أذنها.

وكتب المكتب الاعلامي للنجمة الشهيرة (49 عاما) في حسابها، “فيسبوك”: “تعاني سيلين منذ فترة من حالة مرضية في أذنها الوسطى تسبب لها مشاكل في السمع، وتجعل الغناء صعب جدا بالنسبة لها”.

وأضاف: “ظلت (سيلين) تعاني من هذه الحالة المرضية على مدار ما بين الـ12 والـ18 شهرا الماضية، ولكنها تم علاجها بنجاح باستخدام العديد من أنواع قطرات الأذن، وفي خلال الأسبوعين الماضيين، لم تعد هذه الأدوية فعالة فأضطرت الى الخضوع الى اجراء عملية جراحية.(النهاية)