“سيلينا جوميز” تجمد حسابها وتوجه رسالة لمؤسس الفيسبوك

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت المغنية الأمريكية “سيلينا جوميز” رسالة خاصة إلى مالك موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك” مارك زوكربيرج”، عن خطابات الكراهية التي تنتشر بين رواد فيسبوك ويجري تداولها ولا يحاول مارك أن يمنعها .

ونشرت سيلينا ، رسالتها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع انستغرام قائلة :” عزيزي مارك لقد أوقفت التعامل على حسابى ، ولم أنشر شئ جديد ، لحين تدخلك كممول فيسبوك والمالك أيضا لموقع إنستغرام لوقف بث رسائل الكراهية والعداء والعنصرية بين رواده قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وتابعت: نحن في عام الانتخابات وفترة مهمة في التاريخ الأمريكي وتحتاج لتدخل حاسم لغلق جماعات وصفحات تحرض على الكراهية ومزيد من التوتر والخلافات والعنصرية والعنف لدينا مشكلة حقيقية نحتاج لحلها.

وأيضا جمد عدد من النجوم حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب ، وكان من بينهم “جنيفر لورنس” و”ليوناردو دي كابريو” و”كيم كارداشيان”.

من ناحية أخرى ، قد طرحت سيلينا جوميز ، مؤخرا ، فيديو كليب Ice Cream، مع الباند العالمي بلاكبينك، كما وحقق الكليب 261 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.