سيرين عبد النور تحجز مكانها في رمضان 2020

(المستقلة)..بعد عودتها القوية عبر الهيببة في رمضان الماضي إنقطعت سيرين عبدالنور عن الحضور في المنافسة بالدراما الرمضانية سنوات قليلة لاسباب عدة. أولها بسبب إنجابها ابنها كريستيانو، كذلك بسبب بعض المشاكل التي كانت بينها وبين شركة «إيغل فيلمز».

شركة الانتاج اللبنانية كانت تعاونت مع الممثلة اللبنانية بعدة أعمال آخرها كان مسلسل «24 قيراط» الذي جمعها مع ماغي بوغصن وعابد فهد وعرض عام 2015. يومها يقال أن خلافاً وقع بين نجمة مسلسل «روبي» والشركة التي يديرها جمال سنان زوج ماغي. لكن الممثلة اللبنانية عادت في رمضان الماضي إلى مشاهديها بمسلسل «الهيبة» (لباسم السلكا وسامر البرقاوي وإنتاج «صباح إخوان») وجمعها مع النجم تيم حسن ومنى واصف وغيرهما.

عودة سيرين كانت خطوة ناجحة في مسيرتها الفنية، وكان متوقعاً أن تكرّ سبحة أعمالها.

قبل أشهر قليلة، أقامت ماغي سهرة جمعت غالبية الممثلات اللبنانيات وعلى رأسهن سيرين ،هذه الخطوة فسّرها البعض بأنها بادرة خير، وبأنها ستكون شرارة لعودة العلاقة بين الطرفين، وبالفعل، عادت المياه لمجاريها، ويبدو أن تلك الخطوة ستترجم قريباً بمسلسل رمضاني سيجمع سيرين و«إيغل فيلمز».

لا يزال من المبكر قليلاً الحديث عن المشروع المنتظر عرضه في رمضان 2020. ولكن الاكيد أن سيرين ستطل بدور مختلف عما ظهرت فيه في شهر الصوم الماضي في «الهيبة». على أن تعلن الشركة قريباً عن تفاصيل العمل والابطال الذين سيطلون فيه.

على الضفة الاخرى، من المتوقع أن يبدأ تطبيق «شاهد» الذي تضمه قناة Mbc عن مسلسل «ديفا» الذي تلعب بطولته سيرين الى جانب مجموعة من الممثلين.

الشبكة السعودية ستكشف عن تفاصيل العمل قريباً. ليكون أولى باكورة المشاريع الدرامية المخصصة لـ «شاهد»، ويدور في فلك تلفزيون الواقع ويصور مشاهد يوميات سيرين.