سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها التاسع بإطلالة بسيطة

(المستقلة)..أحتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا التاسع، ونشرت مقطع فيديو وهي تفاجئها بقالب حلوى بحضور زوجها.

وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة هادئة وبسيطة تعكس الأجواء العائلية، فلفتت أنظار رواد الإنترنت بجمالها.

كما عادت ونشرت سيرين عبد النور صورة تجمعها بابنتها على حسابها الرسمي على انستغرام، ووجهت لها رسالة مؤثرة جاء فيها:” صارو ٩ سنين عقبال المية يا قلبي انتي !!! يا رب احميلي ياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير “.