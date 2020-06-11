سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنتها التاسع بإطلالة بسيطة
فيديو مع صورة
(المستقلة)..أحتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنتها تاليا التاسع، ونشرت مقطع فيديو وهي تفاجئها بقالب حلوى بحضور زوجها.
وظهرت سيرين عبد النور بإطلالة هادئة وبسيطة تعكس الأجواء العائلية، فلفتت أنظار رواد الإنترنت بجمالها.
كما عادت ونشرت سيرين عبد النور صورة تجمعها بابنتها على حسابها الرسمي على انستغرام، ووجهت لها رسالة مؤثرة جاء فيها:” صارو ٩ سنين عقبال المية يا قلبي انتي !!! يا رب احميلي ياها من كل شر وعطيها سعادة الدنية وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير “.
View this post on Instagram
Happy Birthday Toutina 💕🎉🎈 #تاليا_رحمة #فريد_رحمة . @cyrineanour @cyrineanour ❤ #CyrineAbdelNour #CyrineAbdlNour #Cyrine #Cyrinefanss #OfficialFanPage #Cyrineanour #Queen #Blessed #LebaneseSweetHeart #سيرين_عبدالنور_خط_احمر #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور #سيرين_عبد_النور_القلب_الطيب #الملكة_سيرين_عبد_النور #الأولى_بالدراما_العربية #ملكة_الشاشة_العربية #ملكة_الشاشة #ملكة_الدراما_العربية #أفضل_ممثلة_عربية #أفضل_ممثلة_لبنانية #ملكة_الدراما #ملكة_الدراما_العربية 👑💎🌟 #الاردن #لبنان #دانتيل #رمضان٢٠٢٠
التعليقات مغلقة.