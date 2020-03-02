سيرين عبد النور “إنتي لزبالة”.. ونادين نجيم “شوية احترام”!

المستقلة /يبدوا أن الخلاف بين النجمتين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم سيعود مجدداُ إلى الواجهة بسبب المعجبين.

فبعدما ردت الفنانة اللبنانية “سيرين عبد النور” على فانز نادين نسيب نجيم بـ “لله يعين نادين على وحدة متلك قليلة ادب ومخيلتها واسعة انتو ناس بدكن ترباية ما حداً غيركن بشوه صورة نادين بين زملاءها ما تركين حداً من شركن ومحبتي مجانية مش عن مصلحة بعد ناقص تحللو محبتي كمان روحو عيشو حياتكن حاج بقى ناطريني على كل تويت وكل مقبلة لتحللوها ضد نادين”

وهاجمت سيرين أيضاً فتاة أخرى من فانز نادين ووصفتها “بـ الزبالة” بعد أن أبدت رأيها بسيرين “صراحة ما بهضمها”، وشاركت الفتاة صورة تؤكد فيها أن سيرين قامت بحجبها لتعلق بـ “نفسية زبالة”، ليأتي الرد الصادم من سيرين بـ “إنتي الزبالة”!

نادين نسيب نجيم بدورها شاركت تغريدة قديمة لها جاء فيها “إحترموا بعض ولا تجرحوا بعض…شوية إحترام”.

يذكر أن الخلاف قديم بين الممثلتين على أثر مشاكل الفانز، وقد بلغ ذروته في الموسم الرمضاني السابق بعد عدة تصريحات من الطرفين، إلا أن الخلاف كان قد انتهى منذ مدة بعد تدخل الممثلة ماغي بو غصن في الموضوع وجمع جميع الممثلات اللبنانيات في بيتها من أجل الصلح، لكن يبدوا أنه لن يدوم طويلاً.