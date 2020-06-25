سيرخيو راموس يرد على منتقدي ريال مدريد بسبب التحكيم

المستقلة … نفى قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، الحديث عن استفادة فريقه من قرارات الحكام مؤخرا، وقال إن المنتقدين يحاولون الهجوم على فريقه منذ عودته إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاف راموس في تصريحات أدلى بها بعد فوز الريال على ضيفه مايوركا (2-0) أمس الأربعاء واستعادته صدارة “الليغا” من الغريم برشلونة: “كل هذا الضجيج كان متوقعا لأننا في صدارة الدوري، والناس لم يتحدثوا كثيرا عنا قبل ذلك”.

وكان يمكن إلغاء هدف ريال مدريد الأول ضد مايوركا الذي أحرزه فينيسيوس جونيور في الدقيقة 19، بداعي وجود خطأ ضد مدافع الريال، داني كارفاخال في بناء الهجمة، لكن راموس، الذي ضاعف من تقدم ريال مدريد بركلة حرة رائعة في الشوط الثاني، قال إن الحديث عن استفادة فريقه من قرارات الحكام غير منطقي.

وأكمل: “لا أعتقد أنها قرارات محددة مسبقا وكأننا نشكر الحكام على وجودنا في صدارة الدوري. يجب على الجميع التوقف عن تخيل هذه الأمور”.

وكان ريال مدريد متأخرا بنقطتين عن برشلونة عند استئناف الموسم في وقت سابق من الشهر الحالي، ويتساوى معه حاليا برصيد 68 نقطة، لكنه يتفوق على غريمه الكتالوني بفارق المواجهات المباشرة.