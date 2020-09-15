سيرتدي الرقم 8.. برشلونة يُقدم بيانيتش رسميا

المستقلة .. قدم نادي برشلونة الإسباني، لاعبه البوسني الجديد، ميراليم بيانيتش، صباح اليوم الثلاثاء، في ملعب ‘كامب نو’.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق، عن تعاقده مع بيانيتش قادماً من نادي يوفنتوس الإيطالي في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر الذي انضم لنادي السيدة العجوز.

وتأخر وصول اللاعب صاحب الـ30 عاماً إلى برشلونة، بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل القدوم إلى النادي الكتالوني، ولكن انضم اللاعب للفريق بعد تعافيه وانخرط في تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية.

ووقع بيانيتش عقود انضمامه إلى النادي الإسباني، مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا، قبل أن يظهر في ملعب ‘كامب نو’ مرتدياً قميص نادي برشلونة والتقاط الصور التذكارية في الملعب.

وأعلن النادي الكتالوني، أن بيانيتش سيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق خلال الموسم الجديد.