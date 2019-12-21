سيدني تحت رحمة الحرائق

(المستقلة)..اتسعت رقعة الحرائق اليوم السبت 21 ديسمبر/كانون الأول في أستراليا، والتهمت أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان.

وتسببت هذه الحرائق الكارثية التي عصفت بجنوب شرق البلاد في تعطل الحركة وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. هذا وأسفرت عن مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح خطيرة وتدمير 15 منزلاً على بعد 40 كم فقط من عاصمة ولاية أديليد.

هذا واندلعت حرائق كبيرة بالقرب من مدينة بيلبين، والتهمت الأشجار واقتربت من الممتلكات في منطقة بلو ماونتينز والتي تعد جزءًا من منطقة التراث العالمي.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة اليوم في المناطق الواقعة بغرب سيدني إلى 47 درجة مئوية.

وتخضع ولاية نيو ساوث ويلز الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، وعاصمتها سيدني لحالة طوارئ تستمر لمدة سبعة أيام، ويكافح حوالي 2000 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق التي التهمت مئات الغابات.

وأثناء القيام بواجبهم، توفي اثنان من رجال الإطفاء، جيفري كيتون، 32 عامًا، وأندرو أودوير، 36 عامًا، بعد أن سقطت شجرة على شاحنة كانوا بداخلها مما تسبب بانقلابها و مقتلهما.

واحترق نحو ثلاثة ملايين هكتار أي ما يوازي 7.4 مليون فدان من الأراضي في جميع أنحاء أستراليا خلال عاصفة من النيران خلال الأشهر القليلة الماضية، تسببت في مقتل تسعة أشخاص وتدمير مئات المنازل وصل عددها بحسب المعنيين إلى 800 منزل.