سيدة تصور بهاتفها النقال اللحظات الأخيرة لسقوط  مروحية

6(المستقلة)..وثقت كاميرا هاتف ذكي اللحظات الأخيرة لطائرة مروحية في نيويورك قبيل تحطمها مساء الاثنين.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن سيدة كان تسير مع كلبها في منطقة مانهاتن شاهدة الطائرة تطير في ظروف غير طبيعية، فصورت حركتها.

ويظهر المقطع الأول من الفيديو المروحية وهي تحلق بطريقة غير طبيعية تحت الأمطار الغزيرة، إذ بدت وكأنها تترنح، أما المقطع الثاني، فسجل هبوط حادا للطائرة إلى الأسفل بشكل لا يتناسب مع طبيعة الطائرة المروحية.

وقالت ناشرة الفيديو، ويندي سلاتر، عبر حسابها على إنستغرام “مروحية مجنونة فوق النهر الشرقي” (أحد أنهار نيويورك).

وذكرت الصحيفة، من جانبها، أن قائد الطائرة ربما كان يحاول في المقطع الأول منع طائرته من السقوط على الأرض.

ولقي قائد الطائرة مصرعه، عندما ارتطمت مروحيته بإحدى البنايات الشاهقة في مانهاتن، حسبما أعلن قسم الإطفاء في المدينة.

وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء ممطرة في نيويورك.

وذكر حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، أن النار اندلعت في المروحية خلال هبوطها، مستبعدا فرضية عمل إرهابي.

وأوضح أن القتيل كان يستقل المروحية، لكن تعذر حتى الآن معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا بداخلها.

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المصدر: سكاي نيوز عربية