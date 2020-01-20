سيتين يطالب بطرد أومتيتي من برشلونة

المستقلة / حسام الدين جمال / كشفت تقارير صحفية عن رغبة كيكي سيتين، مدرب برشلونة الإسباني الجديد، في التخلص من المدافع صامويل أومتيتي، لعدم اقتناعه بقدراته.

وكان أومتيتي، العائد مؤخرا من إصابة طويلة، قد انضم إلى برشلونة في صيف قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي مقابل مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو/حزيران 2023.

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في فوز برشلونة 1-0 على غرناطة، الأحد، في الجولة 20 من الدوري الإسباني، وهي مباراته التاسعة بقميص البلاوجرانا هذا الموسم.

وقالت صحيفة “El Desmarque” الإسبانية إن مستوى أومتيتي أمام غرناطة بدا مخيبًا للغاية بالنسبة لكيكي سيتين، وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمة الأكثر خطورة للفريق الأندلسي على مرمى برشلونة جاءت بعد خطأ من المدافع الفرنسي,

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب المخضرم، الذي تولى تدريب برشلونة قبل أسبوع خلفا لإرنستو فالفيردي، طلب من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس البارسا، بالتخلص من أومتيتي في أقرب فرصة ممكنة.

ويرغب سيتين (61 عاما) في ضم مدافع آخر بعد التخلص من أومتيتي، يجيد اللعب الهجومي والخروج بالكرة، ويمتلك قوة بدنية كبيرة.

يذكر أن قناة “TV3” التليفزيونية الإسبانية أكدت أن برشلونة لا يسعى للتحرك في الميركاتو الشتوي، لكن في الوقت ذاته ينتظر اتخاذ قرار نهائي بالتعاون مع سيتين.