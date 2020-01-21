سيتين يستبعد ميسي من مواجهة إيبيزا

المستقلة / حسام الدين جمال / قرر كيكي سيتيين، مدرب برشلونة، إراحة عدد من نجوم الفريق في مواجهة إيبيزا، المنافس بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، وعلى رأسهم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كذلك خلت قائمة برشلونة لمواجهة مضيفه إيبيزا (الأربعاء) من اسمي الثنائي سيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه.

بينما تشهد قائمة الفريق الكتالوني عودة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، الغائب عن مواجهة غرناطة في الليجا الأحد الماضي بسبب الإيقاف.

وجاءت قائمة البارسا كالتالي:

مارك أندريه تير شتيجن ونيتو في حراسة المرمى، وكليمون لونجليه وصامويل أومتيتي وخوان براندريز موفيا “تشومي” ونيلسون سيميدو وسيرجي روبرتو وجوردي ألبا وفيربو جونيور في خط الدفاع.

وفي خط الوسط كل من فرينكي دي يونج وأرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وآرثر ميلو وريكي بويج، وفي الهجوم أنطوان جريزمان وكارليس بيريز وأنسو فاتي وأبيل رويز.