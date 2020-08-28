سياسي لبناني : مشروع الشام سيحدث نهضة اقتصادية كبرى في حال نجاحه

المستقلة /- رأى رئيس حزب التوحيد العربي ووزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب، ان مشروع الشام الجديد الذي يعمل له رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيحدث نهضة اقتصادية كبرى في حال نجاحه.

وقال وهاب في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها المستقلة اليوم الجمعة ، ان “مشروع الشام الجديد الذي يعمل له الرئيس مصطفى الكاظمي سيحدث في حال نجاحه نهضة إقتصادية كبرى لدول المشرق العربي”.

مضيفاً: “ومصر واللبنانيون عبر إمكانياتهم الفردية وكفاءاتهم العلمية قادرون على لعب دور كبير وتحقيق نقلة نوعية في وضع لبنان الإقتصادي والمالي من خلاله”.