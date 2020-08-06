سياسي لبناني : الكاظمي يستحق الشكر لما قدمه بعد كارثة انفجار بيروت

المستقلة …. اكد رئيس حزب التوحيد العربي ووزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يستحق الشكر لما قدمه للبنان بعد كارثة انفجار بيروت.

وقال وهاب في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، إن “دولة الرئيس مصطفى الكاظمي يستحق الشكر على ما قدمه بعد الكارثة للبنان تحية للعراق شعباً وحكومة”.

واضاف “للأسف المساعدات الأخرى ليست بحجم النكبة ولكن الدنيا دين ورد دين، ناسف للمساعدات التي وصلت والتي لسنا بحاجة لها لأن عنا مصل وشاش كتير يا عيب الشوم عليكن”.