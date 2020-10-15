سياسي كردي: تصريحات زيباري لا تمثل الكرد

المستقلة .. أكد عضو حراك الجيل الجديد آرام محمد، أن المكون الكردي ينظر يعين الاحترام للحشد الشعبي وتضحياته الكبيرة، مشيرا إلى أن التصريحات الأخيرة لهوشيار زيباري لا تمثل الكرد.

وقال محمد في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن “ الحشد الشعبي قام بأدوار بطولية في سبيل تحرير الأراضي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ودافع عن جميع مدن العراق وقدم تضحيات عظيمة”.

وأضاف “نرفض الإساءة للحشد الشعبي من أي جهة كانت”، مؤكدا أن “تصريحات القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لاتمثل رأي الشعب الكردي، وهؤلاء يحاولون إثارة الفتن والمشاكل بشكل دائم لأسباب سياسية وبتوجيهات خارجية”.

وتصاعدت مواقف الاستنكار والرفض والشجب لتصريحات القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري التي تطاول فيها على الحشد الشعبي خلال مقابلة مع قناة أميركية.