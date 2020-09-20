سياسي عراقي: الكاظمي عازم على محاربة الفساد واسترجاع المليارات المنهوبة

وأوضح العابد في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء العراقي ” الكاظمي ” حريص علي استرجاع المليارات التي تم نهبها عبر قنوات الفساد المختلفة.

وتعليقا علي ماذكره موقع العربية نت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يتجه لإصدار قرارات اعتقال أخرى بقتل المتظاهرين أفاد السياسي العراقي انه منذ ساعات قليلة صدر قرار من الكاظمي بإلغاء الإجازة الوهمية التي حصل عليها احد الضباط الكبار في الجيش العراقي وهو اللواء جميل الشمري من وزير الدفاع بغرض العلاج وذلك خوفا من هروبه خارج البلاد.

وبيًن العابد أن ” الشمري ” أحد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في التظاهرات الأخيرة التي شهدتها العراق لذا كان قرار رئيس الوزراء العراقي بمنعه من السفر حفاظا علي حقوق الشهداء.

وكان صدي البلد حصل على نسخة من الكتاب الدوري الصادر من رئاسة اركان الجيش العراقي بشأن موافقة وزير الدفاع العراقي علي منح الفريق الركن جميل كامل عبد الله المنسوب الي أمانة السر العام إجازة لمدة 30 يوما لغرض العلاج خارج البلاد.