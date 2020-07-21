سياسي الماني يطالب بالكشف عن مصير الناشطة المختطفة في بغداد

(المستقلة)/منى محمد زيارة/..طالب عضو مجلس الامناء في الحزب الالماني الحاكم مصطفى العمار بضرورة العمل الجاد للكشف عن مصير الناشطة الالمانية هيلا ميفيس التي اختطفت في بغداد من قبل جهة مجهولة .

ودعا العمار في تصريح صحفي الحكومة العراقية والجهات المختصة لتحمل مسؤوليتها منوها الى انه,اجرى اليوم محادثات مكثفة مع عدد من المسؤولين العراقيين ومختلف الدبلوماسيين والجهات المختصة للتحرك واعلان الجهة المسؤولة عن اختطافها.

واشار الى ان “اختطاف ميفيس في بغداد أمر غير مقبول وصدمة كبيرة لنا جميعًا ولكل ممثلي التنمية الإنسانية في الخارج” , مؤكدا ان “النساء الألمانيات مثال للحرية والديمقراطية بالنسبة لنا وهذا الامر غير مقبول انسانياً”

وطالب العمار بالافراج الفوري عن ميفيس واتباع كل الوسائل الممكنة لإنفاذها ومعاقبة خاطفيها.

وشدد على “اهمية ان تقوم الحكومة الالمانية بالدفاع عن مواطنيها في الخارج وعدم الرضوخ لابتزاز الإرهابيين والميليشيات فالمليارات من الاموال المخصصة للمساعدات الانسانية التي تدفع هي لاجل حماية البشرية وحماية مواطنينا “.