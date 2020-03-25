سياسيون ورياضيون وفنانون .. اشهر المصابين بكورونا

المستقلة /أصيب العديد من الشخصيات بفيروس كورونا المستجد، آخرهم المغني الكندي الشاب ليني كيم ومغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو والمنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين.

– السياسيون –

أعلن قصر موناكو في 19 آذار/مارس أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ “وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق”.

كما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس كوفيد-19. لكنه قال إن صحته مطمئنة في مقطع فيديو نُشر على تويتر.

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 آذار/مارس، بعدما جاءت نتيجة فحوصات زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية.

وتضم حكومات العديد من الدول (إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيران وأستراليا وبولندا والنرويج والمغرب والبرازيل وبوركينا فاسو) عضوًا أو أكثر مصابين بالفيروس.

وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها في حجر صحي الاحد بعدما اختلطت بطبيب مصاب.

وضع رئيس بوتسوانا موكغويتسي ماسيسي في الحجر الصحي السبت بعدما زار ناميبيا التي سجلت ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد.

– الفنانون –

توفي المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة والذي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد الخميس في باريس.

أعلن المغني الكندي الشاب ليني-كيم السبت إصابته بالمرض.

كما أعلن مغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو إصابته الاحد قائلا إنه “في صحة جيدة”.

نقل عازف الساكسوفون الكاميروني وأسطورة الجاز الإفريقي مانو ديبانغو وهو في عمر 86 عامًا إلى المستشفى لإصابته بفيروس كورونا. ووفقا لرسالة نشرت الأربعاء على صفحته على فيسبوك، فإنه “يستريح ويتعافى بهدوء”.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية الأحد أن المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين الذي حكم عليه في الآونة الأخيرة بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مصاب بالفيروس.

والاثنين قال توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، أول نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 آذار/مارس، إنهما في تحسن بعد حوالي أسبوعين من الحجر الصحي في أستراليا.

كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا في 16 آذار/مارس أن فحصه كان إيجابيًا ووضع نفسه في العزل.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 شباط/فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

– عالم الرياضة –

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز السبت بعد ثلاثة أيام على إدخاله المستشفى بسبب كوفيد-19.

أصيب عدة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي وضع نفسه في العزل طواعية في المنزل منذ 11 آذار/مارس بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

وكإجراء وقائي، وضع زميلهما كريستيانو رونالدو في العزل لعدة أيام في ماديرا مسقط رأسه، على الرغم من أنه لا يعاني من أية أعراض. ودعا عبر الشبكات الاجتماعية معجبيه إلى التقيد بالتعليمات الصحية.

والسبت أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

في نادٍ إيطالي آخر، هو فيورنتينا، جاءت فحوصات عشرة أشخاص إيجابية، بمن فيهم المهاجم الإيطالي باتريك كورون والمدافع الأرجنتيني جيرمان بيزيلا والمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.

وفي إنكلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي.

وكشف لوكا كيليان، أول لاعب الماني من الدرجة الأولى أصيب بفيروس كورونا عن إصابته قائلا إنه شعر “بالخوف” في بادىء الامر قبل ان يتعافى كليا.

وعلى مدى 12 يوما، جاءت نتائج اختبارات 14 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين إيجابية بينهم نجم بروكلين نتس كيفين دورانت.

كما أدخل نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة ارفين نغابيث الخميس الى المستشفى بسبب كورونا المستجد.