سيارة حديثة وقطعة سكنية  للفائزين من المتبرعين ببلازما الدم في كربلاء

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت محافظة كربلاء، اليوم الخميس، عن تخصيص جوائز للفائزين الثلاث من المتبرعين ببلازما الدم من المصابين بفيروس كورونا والمتعافين منه في المحافظة شملت سيارة حديثة وقطع ارض سكنية “.

وذكر محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المحافظة خصصت جوائز للفائزين الثلاثة بعد إجراء القرعة للمتبرعين ببلازما الدم من المصابين بفيروس كورونا والمتعافين منه والتي تستخدم كعلاج المواطنين المصابين بالوباء “.

وقال الخطابي إن “الجوائز تضمنت ، للفائز الاول سيارة حديثة، والثاني والثالث من الفائزين قطع ارض سكنية لكل منهما “.

وأضاف إن “تلك الجوائز خصصت ، كتحفيز للمتبرعين، والمساهمة في خدمة المجتمع ، وللحد من انتشار فيروس كورونا وزيادة المتعافين منه “.

يذكر إن “محافظة كربلاء أطلقت أمس الاربعاء ، حملة للتبرع بلازما الدم للمصابين في فيروس كورونا والمتعافين لزيادة حالات الشفاء ، وكما شهدت المحافظة تسجيل 68 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا ، و بموازاة 49 حالة شفاء ووفاة 7 مصابين حسب بيان وزارة الصحة يوم أمس الأربعاء “.