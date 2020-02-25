سويسرا تعلن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا

(المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت وزارة الدولة للشؤون الصحية في سويسرا اليوم الثلاثاء ظهور اول حالة إصابة بالفيروس كورنا المستجد «كوفيد 19» على أراضيها.

وقالت الوزارة في بيان، إن حالة الإصابة سجلت في مقاطعة «تيتشينو» جنوبي البلاد والمتاخمة لشمال إيطاليا، بحسب وكالة ألأنباء الكويتية «كونا».

النمسا تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس «كورونا»

وكانت النمسا المجاورة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مشيرة إلى أنهما لشخصين قادمين من شمال إيطاليا.وتشير تقديرات إلى أن قرابة 68 ألف شخص يتنقلون يوميا بين سويسرا وإيطاليا عبر الحدود للدراسة أو العمل لكن السلطات السويسرية لم تتخذ حتى الآن قرارا بإغلاق حدودها مع إيطاليا أو حظر الأنشطة الجماعية.

وأعلنت إيطاليا في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 54 حالة إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 283 حالة مع ظهور أول اصابات في جنوب البلاد بعدما رصد الفيروس في الشمال.