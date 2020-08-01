سومو : بسعر ” 40.708 ” دولار للبرميل الواحد .. ايرادات تموز للصادرات تشهد أرتفاعاً

(المستقلة)… أعلنت وزارة النفط الاتحادية أن الايرادات المالية للصادرات النفطية لشهر تموز شهدت أرتفاعاً بالمقارنة بالاشهر الماضية، وذلك رغم تراجع الصادرات ، موضحة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 40.708 ) دولارا .

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) انه وبحسب احصائية اولية صادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” اليوم السبت فأن “كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (85) مليونا (663) الفا و( 290 ) برميلا ( خمسة وثمانون مليونا وستمائة وثلاثة وستون الفا ومئتان وتسعون برميلاً) ، بايرادات بلغت اكثر من (3) مليارات و(487) مليونا و (139 ) الف دولار (ثلاثة مليارات واربعمائة وسبعة وثمانون مليونا ومائة وتسعة وثلاثون الف دولار )”.

وبلغت الصادرات العراقية في شهر حزيران/يونيو الذي سبقه 2.816 مليون برميل يومياً بإيردات مالية بلغت 2.861 مليار دولار.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة النفط عاصم جهاد إنه “وبرغم تخفيض معدلات الانتاج والتصدير التزاماً بإتفاق “اوبك بلاس ” فإن الايرادات المالية شهدت إرتفاعاً مقارنة بالأشهر الماضية”.

وأضاف “أما مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق فقد بلغت (82) مليونا و( 700 ) الفا و (381) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 701) الفا و( 15 ) برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة الى الاردن اكثر من (261) الف و(894) برميلا”.

وتابع جهاد ان “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 2 ) مليونا و( 763) الف برميل ، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ( 2 ) مليونا و( 668 ) الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 87 ) الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي للتصدير الى الاردن (8) الف برميل”.

واوضح ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 40.708 ) دولارا”. (النهاية)