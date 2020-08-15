سومو : الصادرات النفطية للاردن بلغت اكثر من 8 الاف برميل يوميا في تموز

(المستقلة)… كشفت شركة تسويق النفط العراقية” سومو” ان الصادرات النفطية الى الاردن بلغت اكثر من 8 الاف برميل يوميا خلال تموز .

وقالت الشركة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت ان “مجموع الصادرات النفطية الى الاردن خلال شهر تموز بلغت 261 الف و894 برميل”، مبينة ان “معدل التصدير بلغ 8 الاف و448 برميل يوميا”.

واضافت ان “العراق لم يصدر النفط الخام الى الاردن في شهري ايار وحزيران بعد انخفاض اسعار النفط، فيما كانت الصادرات النفطية لشهر نيسان الى الاردن 325 الف و374 برميل وبمعدل 10 الاف و495 برميل يوميا”.

وأشارات الوزارة انها في الاول من اب الحالي بأن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (85) مليونا (663) ألفا و(290) برميل، بإيرادات بلغت أكثر من (3) مليارات و(487) مليونا و (139 ) ألف دولار.

ويصدر العراق النفط الخام الى الاردن باسعار تفضيلية تقل بمقدار 4 دولارات عن سعر الاصلي وبمقدار 10 الاف برميل يوميا يتم تصديرها عبر الشاحنات الحوضية. (النهاية)