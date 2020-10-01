سومو : أكثر من 3 مليارات دولار ايرادات العراق من بيع النفط خلال شهر

المستقلة/- أعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، حسب الاحصائية الاولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية “سومو” الحكومية والتي شهدت انخفاضاً بهذه الصادرات لتصل الى 78 مليون برميل ، بايرادات 3 مليارات و167 مليونا و434 ألف دولار .

وقالت “سومو” في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن “كمية الصادرات من النفط الخام انخفضت مقارنة بشهر اب لتسجل 78 مليونا و388 الفا و619 برميلا، بايرادات بلغت 3 مليارات و167 مليونا و434 ألف دولار”.

وأوضحت، أن “المعدل اليومي للصادرات بلغ 2.613 مليوني برميل يوميا”، مبينة أن الكميات المصدرة من البصرة بلغت 75 مليون برميل بمعدل 2 مليون 500 الف برميل يوميا، فيما بلغت الكميات المصدرة من الحقول الشمالية عن طريق ميناء جيهان التركي بلغت 3 ملايين و133 الفاً و834 برميلا، وبمعدل 104 آلاف برميل يوميا، مشيرة الى ان كميات المصدرة الى الاردن بلغت 254 الف برميل بمعدل 8.5 الف برميل يوميا”.

وأضافت أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 40.407 دولاراً للبرميل”.

واعلنت وزارة النفط في 25 ايلول، أن كمية الصادرات من النفط الخام لشهر اب بلغت (80) مليوناً و(494) الفا برميلا، بإيرادات بلغت (3) مليارات و(492 ) مليونا و (767) الف دولار”. (النهاية)