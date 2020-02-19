سولسكاير يلمح لغياب راشفورد عن يورو 2020

(المستقلة) – حسام الدين جمال – ألمح النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مهاجمه ماركوس راشفورد قد يغيب عن منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2020 في الصيف المقبل.

وتعرض راشفورد (22 عاما) لإصابة في الظهر منتصف الشهر الماضي، وكان من المقرر بشكل مبدئي أن يغيب عن الملاعب 3 أشهر بعدها.

وقال سولسكاير، في تصريحات لصحيفة «صن» الإنجليزية: «آمل أن يلعب راشفورد هذا الموسم، لكن الإصابة ستستغرق بعض الوقت».

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وأضاف: «أنا لست طبيبا، لكني كنت آمل أن يتعافى راشفورد بشكل أسرع من فترة غيابه المقررة عن الملاعب».

وتابع: «هو بحاجة لبضعة أشهر أخرى بالتأكيد، وإذا لم يكن لائقا بما يكفي فلن يشارك في اليورو».

وأتم: «لقد خضع راشفورد لفحوصات طبية مؤخرا أوضحت أن الأمر أكثر شدة مما كنا نتوقع، رغم أنه كان يشعر بأن وضعه جيد قبل بضعة أيام».

يذكر أن راشفورد شارك في 30 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 5 أهداف.

ويقع المنتخب الإنجليزي في المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020، مع كرواتيا والتشيك وأحد المتأهلين من الملحق.