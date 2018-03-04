سوق للأعمال اليدوية والحرفية للنساء في النجف

(المستقلة)..اختتمت منظمة طوى في النجف السوق الخيري للاعمال اليدوية والحرفية والصناعات المنزلية للنساء بمشاركة واسعة،امس السبت 3/3/2017.

وقال مدير منظمة طوى رسول نعمه “ان الفكرة الاساسية للمشروع هو التمكين الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة واليدويه للنساء بالاضافه الى ان ايرادات العمل ستخصص لدعم اطفال مرضى السرطان”.

و واشار الى “ان منظمة طوى التي تعنى بحقوق الانسان والتنمية نظمت عدة نشاطات تنمي قدرات المراة وتعزيز حقوقها ومنها هذا السوق الثاني الذي اختير في منطقه تجاريه في محافظة النجف العراقية”.

وبين كاظم عمران احد اعضاء المنظمة ” ان نجاح المشروع هو تضافر الجهود من اجل دعم المشاريع الصغيرة وتنمية الاسواق الحرفيه بشكل اكبر وتسليط الضوء عليها”.

من جانبه تمنى الرسام صالح الخفاجي” ان تضاف مشاريع الرسم والتصوير والفنون الاخرى من اجل التنوع وجذب الشباب وتشجيع المواهب”.

يشار الى ان السوق الخيري حمل اسم (بازار فرحة طفل) واستمر لثلاثه ايام في النجف على اجنحة ستي مول النجف،وفي شارع الروان واشتمل على صناعه الاكسوارات والهدايا والملابس والاحذيه التي تحاك باليد والمعجنات والزهور وغيرها.