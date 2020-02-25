سوق سوداء ترفع أسعار الكمامات بالأردن

المستقلة /عزا صيدلاني أردني، ارتفاع أسعار الكمامات إلى سوق سوداء، يستغلها بعض التجار مع انتشار فيروس كورونا في دول مجاورة.

وقال صيدلاني إن الكمامة التي يُنصح بها للوقاية من فيروس كورونا من نوع N95، كانت تباع في أول مراحل ظهور الفيروس بنحو 70 قرشا، لكنها تباع اليوم بـ1.5 دينار.

أما الكمامة العادية، فقال الصيدلاني الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن سعر العبوة التي تتضمن 50 كمامة كان سابقا بـ1.25 دينار، بيد أنها وصلت اليوم إلى 4.5 دينار، وأصبحت نادرة في السوق.

يُذكر أن الأردن قرر مؤخرا منع تصدير الكمامات إلى الخارج، بعد انتشار فيروس كورونا من عدة دول.