سوق دبي المالي ومعهد حوكمة يُرسِّخان ممارسات الحوكمة للشركات

(المستقلة)..تماشيًا مع جهوده في تعزيز الإستدامة وتشجيع أفضل ممارسات الخدمة البيئية والإجتماعية وحوكمة الشركات للشركات المدرجة فيه وغيرها من الشركاء، عزز سوق دبي المالي شراكته الناجحة مع “معهد حوكمة” التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي بهدف تحسين ممارسات حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان سوق دبي المالي ومعهد حوكمة قد وقعا في عام 2017 إتفاقية للتعاون من أجل تطوير ممارسات الحوكمة والإستدامة في قطاع الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص إمارة دبي. وقام معهد حوكمة منذ ذلك الحين بتدريب أكثر من 100 أمين سر مجلس إدارة من الشركات المدرجة بالسوق. كما بادر إلى تقديم عروض موجزة بهدف إطلاع وتعريف مجالس إدارة ما يزيد على 65% من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي على ممارسات حوكمة الشركات ودور مجالس الإدارة في الحوكمة والإستدامة بالشركات.

وقال رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسى كاظم –: “إن ممارسات الحوكمة والإستدامة مرتكز أساسي لرؤيتنا، إذ نتبنى أفضل الممارسات لضمان ترسيخ تلك المبادئ في الشركات المدرجة لدينا وسوق دبي المالي. وقد أثبت تعاوننا مع معهد حوكمة نجاحه من حيث تحسين ممارسات الحوكمة عند الشركات المدرجة في سوق دبي المالي”.

تعد ممارسات حوكمة الشركات مصدراً مهماً لتنافسية الشركات بما يضمن الإستدامة والمساهمة الإيجابية من الشركات تجاه المجتمع بشكل عام. ويقع دور مجالس الإدارة في قلب حوكمة الشركات، كما يلعب أمين سر مجلس الإدارة دوراً حيوياً في ضمان عمل المجلس بكفاءة وفعالية. ولذلك يقوم معهد حوكمة بتدريب أمناء سر مجالس إدارة الشركات وتقديم برامج تطوير ودورات تدريبية لأعضاء مجالس الإدارة الحاليين والطامحين للوصول إلى هذا المنصب في حياتهم المهنية.

وقال رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة أحمد حسن بن الشيخ -: “بالتعاون مع سوق دبي المالي، قطعنا خطوات كبيرة من حيث النهوض بمعايير حوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحتى الآن قام المعهد بتدريب أكثر من 1800 مدير وما يزيد على 200 أمين سر في مختلف الشركات ونتطلع إلى إستمرار التعاون بيننا لتعزيز إجراء إصلاحات في قطاع الشركات بالمنطقة”.

بالإضافة إلى عمل عروض موجزة لمجالس الإدارة على ممارسات الحوكمة والإستدامة للشركات بإعتبارها إحدى خدمات المعهد لقطاع الشركات. وأطلق معهد حوكمة برنامج مهني لخلق الجيل التالي من محترفي الحوكمة وأمناء السر بالتعاون مع معهد الحوكمة وأمناء السر البريطاني وهي الهيئة المهنية الرائدة المعنية بالحوكمة في المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا والأقاليم المرتبطة بها.

المصدر: “ايتوس واير“