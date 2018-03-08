سوق العراق يعلن عن تداوله 44 مليار سهم خلال شهر شباط

(المستقلة)… أعلن سوق العراق للأوراق المالية عن تداوله 44 مليار سهم خلال شهر شباط الماضي، مبيناً أنه أقفل في نهاية شهر شباط 2018 على (635.07) نقطة.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس ، إن “السوق نظم 20 جلسة تداول في شهر شباط 2018 حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق 101 شركة وعدد أسهمها المدرجة 11 ترليون سهم كان تمثيل القطاع المصرفي فيها بنسبة 73% منها، والاتصالات 19%”، مبيناً أن “عدد الشركات المتداولة أسهمها في السوق بلغ 60 شركة مساهمة وبلغ عدد الشركات والتي لم يجر التداول باسهمها 19 شركة لعدم توافق العرض مع الطلب”.

وأضاف عبد السلام، أن “عدد الأسهم المتداولة خلال شباط الماضي بلغ 44 مليار سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 38 مليار دينار وبلغ عدد العقود المنفذه 13 ألف عقد”، مشيراً إلى أن “التداول تركز على أسهم 11 شركة بمستويات فاقت المليار سهم الى 9 مليار سهم”.

وأشار عبد السلام، إلى أن “تداول المستثمرين غير العراقيين للأسهم المشتراة لغير العراقيين بلغ 6.760 مليار سهم نفذت من خلال 2428 صفقة شراء وبلغت قيمتها 9.929 مليار دينار من خلال تداول أسهم 23 شركة مساهمة مدرجة، اما الأسهم المباعة من غير العراقيين فقد بلغ 5.121 مليار سهم نفذت من خلال 851 صفقة بيع بلغت قيمتها 3.187 مليار دينار من تداول أسهم 13 شركة مساهمة مدرجة”.

وعن مؤشر السوق ISX60، أكد عبد السلام أنه “أقفل في نهاية شهر شباط 2018 على (635.07) نقطة مرتفعا بنسبة 7.6% قياسا بقيمته في إغلاق شهر كانون الثاني 2018 البالغة 590.43 نقطة”.

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية قد استخدم أنظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لاطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من الأحد إلى الخميس, ومدرج فيه 101 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتامين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.(النهاية)