سوق العراق للاوراق المالية يحقق تقدم في حجم وقيمة الاسهم المتداولة

(المستقلة)..حقق سوق العراق للأوراق المالية تقدما في حجم وقيمة الاسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي من خلال تداول 51 شركة في السوقين النظامي والثاني.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان الى ان سوق العراق للاوراق المالية نظم خلال الاسبوع المنتهي في الخامس عشر من اذار الحالي خمس جلسات للتداول في السوق النظامي وفي السوق الثاني حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق (102) شركة مساهمة ، منها (54) شركة مدرجة في السوق النظامي و(48) شركة مدرجة في السوق الثاني وتداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (44) شركة في السوق النظامي و(7) شركات في السوق الثاني

واكد عبد السلام انه بلغ عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي (20,331) مليار سهم مقابل (9,865) مليار سهم للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة (106.09%) فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي (11,881) مليار دينار مقابل (6,872) مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة (72.88%) .

وبالنسبة الى عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي فانها بلغت (3895) صفقة مقابل (3315) صفقة للاسبوع الذي قبله واقفل مؤشر السوق ISX 60 في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ (637.14) نقطة مرتفعا بنسبة (0.19%) عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على (635.94) نقطة.

وعن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في سوق العراق للاوراق المالية بين عبد السلام ان الاسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين للاسبوع الماضي بلغت (712) مليون سهم مرتفعا بنسبة (260%) قياسا بالاسبوع الذي قبله وبقيمة بلغت (923) مليون دينار من خلال تنفيذ (318) صفقة على اسهم (12) شركة مرتفعة بنسبة 92%

وكان عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي بلغ (318) مليون سهم منخفضا بنسبة 39% وبقيمة بلغت (282) مليون دينار من خلال تنفيذ (131) صفقة على اسهم (8) شركات وهذا كان مرتفعا بنسبة 45%