سوق العراق: انخفاض في حجم التداول وارتفاع بقيمته

(المستقلة)… أعلن المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام عن تسجيل انخفاض في حجم التداول وارتفاع في قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي بمشاركة 45 شركة.

وقال عبد السلام في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “السوق نظم خلال الاسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من آذار الماضي خمس جلسات للتداول في السوق النظامي وفي السوق الثاني”، مبيناً أن “عدد الشركات المدرجة في السوق بلغت 102 شركة مساهمة، منها 54 شركة مدرجة في السوق النظامي و48 شركة مدرجة في السوق الثاني”.

وأضاف عبد السلام أن “السوق تداول أسهم 36 شركة في السوق النظامي و9 شركات في السوق الثاني، فيما لم تتداول خلال جلسات الاسبوع الماضي أسهم 33 شركة”، لافتا إلى أن “عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي بلغت 2372 صفقة مقابل 1967 صفقة للاسبوع الذي قبله”.

وتابع أن “عدد الأسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ 20.041 مليار سهم مقابل 28.557 مليار سهم للاسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة 29.8%”، مبيناً أن “مؤشر السوق أقفل على ISX 60 في آخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ 632.57 نقطة، منخفضا بنسبة 0.97% نقطة”.

وأوضح أن “عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين للاسبوع الماضي 484 مليون سهم مرتفعا بنسبة 33% قياسا بالاسبوع الذي قبله وكانت قيمتها قد بلغت مليار دينار من خلال تنفيذ 323 صفقة على أسهم 9 شركات والتي ارتفعت هي الاخرى بنسبة 107%”.

وأشار إلى أن “عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي فبلغ 400 مليون سهم مرتفعا بنسبة 1.969% قياسا بالاسبوع الذي قبله وكانت قيمتها بلغت 410 مليون دينار من خلال تنفيذ 122 صفقة على أسهم 5 شركات مرتفعا بنسبة 400%”. (النهاية)