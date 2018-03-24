سوق الشيوخ يحتضن مهرجان اعالي المدينة بنسخته الثانية

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اقام محفل بلاديون ومنتدى النواب الثقافيين، برعاية التجمع الثقافي في قضاء سوق الشيوخ , مهرجان اعالي المدينة السنوي الثاني، دورة الشاعرين باسم عواد وكمال السعدون، على قاعة مركز الشهيد فرقد الحسيني الثقافي، وسط حضور رسمي وجماهيري .

وقال رئيس محفل بلاديون الشاعر والصحفي علي الغريفي ان ” المهرجان كرم نجوم الابداع من الرياضيين والفنانين والكتاب والشعراء “.

واضاف ” تضمن المهرجان فقرات شعرية، وموسيقية، ومشهد مسرحي حمل اسم استراحة في الجحيم من اخراج وتمثيل الفنان ميثم هاشم و تاليف علي اجود “.