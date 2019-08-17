سوق الشيوخ تحتفي بتجربة الشاعر اجود مجبل

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..احتفى التجمع الثقافي في سوق الشيوخ على حدائقه ، مساء امس الجمعة ، بالشاعر اجود مجبل بمناسبة صدور مجموعته الشعرية كاس لانقراض ساعي البريد ، وسط حضور رسمي وجماهيري غفير .

وشهدت الامسية التي ادارها الشاعر والاعلامي علي الغريفي ، شهادات وقراءات شارك فيها عدد من مثقفي وادباء ذي قار .

وتحدث المحتفى به الشاعر اجود مجبل عن تجربته وبداياته في الشعر ، وقرأ عدد من قصائده ، وختمت الامسية بحفل توقيع كتابه الجديد .

والشاعر اجود مجبل من مواليد 1958 قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار ، عضو اتحاد الادباء والكتاب في العراق ، عضو اتحاد الكتاب العرب ، صدرت له اربع مجاميع شعرية ، شارك في الكثير من المؤتمرات والمهرجانات الادبية في العراق وخارجه .