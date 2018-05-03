سوق الاوراق يتداول 76 مليار سهم عبر 21 جلسة في نيسان الماضي

(المستقلة)..سجل سوق العراق للاوراق المالية خلال شهر نيسان الماضي تداول 76 مليار سهم بقيمة وصلت الى 63 مليار دينار في 21 جلسة تم تداولها خلال الشهر ذاته.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام إن السوق نظم خلال شهر نيسان 2018 (21) جلسة تداول حيث يبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق (102) شركة مساهمة ويبلغ عدد الشركات المتداولة اسهمها (62) شركة.

واضاف عبد السلام الى ان عدد الاسهم المتداولة خلال شهر نيسان بلغ 76 مليار سهم وقياسا بشهر اذار كانت نسبة الانخفاض (%6.5) بعد ان كان عدد الاسهم المتداولة (81) مليار سهم خلال شهر اذار فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة (63) مليار دينار خلال شهر نيسان.

وأكد ان مؤشر السوق لاسعار الاسهم المتداولة في اخر جلسة من شهر نيسان اقفل على (607) نقطة محققا انخفاضا نسبته (%4.04) قياسا مع اقفال اخر جلسة من شهر اذار الذي كان (632) نقطة، فيما بلغ عدد العقود المنفذة خلال شهر نيسان (7449) صفقة .

وبالنسبة الى المستثمرين الاجانب بين عبد السلام ان تداول المستثمرين الاجانب بلغ في الشراء (1) مليار سهم بقيمة (3) مليار دينار على اسهم (23) شركة مساهمة، فيما بلغ تداول المستثمرين الاجانب في البيع (2) مليار سهم بقيمة (2) مليار دينار على اسهم (14) شركة مساهمة

اما عدد الاسهم المدرجة لشهر نيسان 2018 فقد بلغت (11.452) ترليون سهم، وبلغت القيمة السوقية (12.287) ترليون دينار .