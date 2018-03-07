سوق الاوراق الماليه يستعرض خطته امام اتحادالبورصات الاوربية–الاسيوية

شارك سوق العراق للاوراق المالية في اجتماع مجلس ادارة اتحاد البورصات الاوربية–الاسيوية FEAS واجتماع لجنة الاعمال في الاتحاد والتي كانت في العاصمه العمانية مسقط، وتم الاستعراض خلالها خطط السوق لعام 2018 ومؤشراته للعام 2017.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه أحمد عبد السلام في بيان انه بناء على الدعوة الموجهة من الامانة العامة للاتحاد الاوربي – الاسيوي للبورصات FEAS وسوق مسقط للاوراق المالية عقد الاتحاد اجتماعاته الربيعيه في عاصمة سلطنة عمان مسقط حيث تم الافتتاح من قبل رئاسة الاتحاد والمتمثله بالمدير التنفيذي للبورصة المصرية السيد محمد فريد والامين العام العام للاتحاد السيد قسطنطين سوريان ارمينيا وايضا المدير التنفيذي لبورصة ايران السيد امير هاويان .

وأوضح عبد السلام أن الاجتماع استعرض وناقش التقرير السنوي للاتحاد للعام 2017 وايضا خطط وبرامج مطابقة بيانات الاسواق المالية مع تقارير وكالة رويتر وخطط وبرامج المنافسة بين الشركات المساهمة وشركات الوساطة بين البورصات والاسواق المالية ومناقشة برامج وخطط الرقابة المطبقة في البورصات الاعضاء وفقا لقواعد وتعليمات كل بورص، مؤكدا “ان سوق العراق للاوراق المالية كان من بين خمسة بورصات انجزت التقرير قبل الاجتماع والمطابقة السعرية بشكل صحيح” .

الى ذلك بين عبد السلام الى ان سوق العراق للاوراق المالية استعرض خلال الاجتماع مؤشرات عام 2017 وعدد من خطط عام 2018، لافتا الى ان المجتمعون اوصوا “بتدريب اعضاء البورصات الاعضاء ومقترحات تمويل المؤتمرات التي سينظمها الاتحاد لجذب المستثمرين والتعريف بنشاط الاسواق المالية.

وتقدمت رئاسة الاتحاد بمنح شهادة عضوية الاتحاد للمدير التنفيذي للسوق علما ان سوق العراق للاوراق المالية عضو في الاتحاد منذ عام 2005 وعمل كعضو في لجنة الاعمال منذ عام 2008 – 2011 .