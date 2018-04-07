سوق الاوراق المالية يتداول مليار سهم الاسبوع الماضي

(المستقلة)..سجل مؤشر سوق العراق للاوراق المالية تداول اكثر من 20 مليار سهم خلال الاسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 59% قياسا بالاسبوع الذي قبله وبمشاركة 48 شركة في السوقين النظامي والثانوي.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام ان سوق العراق للاوراق المالية نظم خلال الاسبوع المنتهي في الخامس من نيسان الحالي خمس جلسات للتداول في السوق النظامي و (3) جلسات في السوق الثاني، وبلغ عدد الشركات المدرجة في السوق (102) شركة مساهمة ، منها (73) شركة مدرجة في السوق النظامي و(29) شركة مدرجة في السوق الثاني.

واكد عبد السلام ان السوق تداول خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (44) شركة في السوق النظامي و(4) شركات في السوق الثاني فيما لم تتداول خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (31) شركة وبلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول (23) شركة

وأوضح ان عدد الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي بلغ (20.780) مليار سهم مقابل (20.041) مليار سهم للاسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة (3.7%) فيما بلغت قيمة الاسهم المتداولة للاسبوع الماضي (17.283) مليار دينار مقابل (10.846) مليار دينار للاسبوع الذي قبله مرتفعا هو الأخر بنسبة (59.3%)، وبلغ عدد الصفقات المنفذة للاسبوع الماضي (1925) صفقة مقابل (2372) صفقة للاسبوع الذي قبله ليقفل مؤشر السوق ISX 60 في أخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ (621.01) نقطة منخفضا بنسبة (1.8%) عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على (632.57) نقطة.

وعن الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين بين عبد السلام الى انها حجمها بلغ للاسبوع الماضي (182) مليون سهم منخفضا بنسبة 62% وقيمتها بلغت (122) مليون دينار من خلال تنفيذ 98 صفقة على اسهم (13) شركة منخفضة 89% ، اما عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للاسبوع الماضي فبلغت (336) مليون سهم وهي منخفضة بنسبة 16% وكانت قيمتها بلغت (156) مليون دينار من خلال تنفيذ (129) صفقة على اسهم (10) شركات وانخفضت القيمة هذه بنسبة 62%